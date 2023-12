SAAE esclarece a falta de água de alguns bairros da cidade

saae - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Moradores do Jacobucci, Vila Nery, Vila São José e adjacências entraram em contato com a redação do portal para reclamar da falta de água que vem assolando a região nos últimos dias.

Abaixo mensagens de alguns moradores que entraram em contato conosco através do WhatsApp:

"Já são praticamente 5 dias sem água, todos os dias! Hoje já não tinha mais água a partir do 12h,e o que tinha na torneira,era fraquíssimo! Agora qual é o problema que o SAAE vai impor? Vocês poderiam verificar,e descobrir qdo isso vai se normalizar, pq ultimamente nem banho estamos conseguindo tomar," disse uma moradora do bairro Vila São José

"Jacobucci de novo desde ontem sem água".

"Sou moradora do Vila verde Sabará e estamos sem agua desde sexta feira, e a situação está caótica, abrimos inúmeros chamados no SAAE e eles alegam que consertaram a bomba, mas nada de chegar a agua aqui"

"Entro em contato por causa da falta de água aqui no meu bairro Jacobucci. A água está só um fio."

Nota do SAAE

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informa que até a próxima quarta-feira, 20/12, o problema da falta d’água na grande Vila Nery, (que afeta 18 bairros), entre os quais Jacobucci, Vila São José, Residencial Vila Verde e Nova Estância, estará solucionado.

Houve a troca de bomba que apresentou falha mecânica no Centro de Captação e Distribuição na última quarta-feira, 13/12. Um dia após, na quinta-feira, 14/12, a nova bomba já começou a operar a captação, porém, com essas temperaturas altas ( 37, 38 e até 39 graus) o consumo teve um aumento médio de 30% o que dificulta a manutenção do nível do reservatório.

O SAAE pede sempre o uso racional e consciente da água em todos os períodos do ano, mas de forma muito especial durante esses momentos em que acontecem acidentes elétricos, hidráulicos e mecânicos com bombas em centros de captação, armazenamento e distribuição. O consumo em excesso é o que impede que haja uma reserva satisfatória para atender a todos. Ou seja: quando alguns usam (ou abusam) demais, outros ficam sem.

