Morador sugere instalação de lombadas para evitar acidentes em cruzamento no Planalto Paraíso

Um morador do Planalto Paraíso, indignado com a quantidade de acidentes que ocorrem no cruzamento das ruas Manoel José Serpa e Pedro Fernandes Alonso, no Planalto Paraíso, pede providências por parte da Secretária Municipal de Trânsito e Transporte.

Segundo ele, apesar da velocidade máxima permitida no local ser de 40 km/h, os motoristas abusam. Ele sugere a implantação de lombadas para evitar novos acidentes.

Nesta sexta-feira (24) mais uma colisão foi registrada no cruzamento. Um Palio e uma Meriva se chocaram.

O SCA entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal e aguarda o pronunciamento.

