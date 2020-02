Crédito: Arquivo Pessoal

Rodolfo Alexandre Brito, de 32 anos, está desaparecido desde a noite do último domingo (2). Ele mora junto com a irmã, no residencial Eduardo Abdelnur.

A última vez que foi visto, Rodolfo estava na UPA da Vila Prado, sem camisa e bastante alterado.

Quem tiver informações de onde ele está, deve ligar para o telefone (16) 99309-1311.

