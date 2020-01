Crédito: Reprodução

Ao tentar acabar com um enxame de marimbondos, um morador acabou colocando fogo em materiais recicláveis, o que gerou muita fumaça e assustou os vizinhos. O fato aconteceu na manhã deste sábado (25), na rua Alberto Martins, no Jardim Cruzeiro do Sul.

Segundo informações de um leitor, o Corpo de Bombeiros foi chamado e rapidamente controlou as chamas. Ninguém se feriu.

Não foi informado se o morador conseguiu espantar os marimbondos.

