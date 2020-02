Missão de trabalho busca acordo entre UFSCar e Universidade do Porto

Crédito: Divulgação

Entre os dias 4 e 14 de dezembro de 2019, o professor Celso Maran de Oliveira, do Departamento de Ciências Ambientais (DCAm) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), realizou uma missão de trabalho na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCPU), em Portugal. O objetivo foi estabelecer uma maior aproximação das instituições para interação entre os pesquisadores e mobilidade entre docentes e discentes de pós-graduação. Além disso, a ação busca viabilizar a construção e desenvolvimento de projetos de pesquisa em cooperação internacional; oferta de disciplinas em conjunto pelos programas de pós-graduação; e publicação de trabalhos científicos em parceria.

A missão de trabalho foi realizada no âmbito do Plano Estratégico de Internacionalização (PEI) da UFSCar, no escopo do Programa Institucional de Internacionalização da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (PrInt/Capes), que visa consolidar estratégias de internacionalização dos programas de pós-graduação da Universidade. A visita à FCUP está alinhada especificamente ao tema nº 5 do PEI/UFSCar - "Biodiversidade, Funções Ecossistêmicas e Sustentabilidade" - coordenado pelo professor Victor Satoru Saito, também do DCAm.

Um dos destaques da missão foi a reunião com a professora e Vice-Reitora da Universidade do Porto, Maria de Lurdes Correia Fernandes, e o professor Celso Maran de Oliveira, para discussão preliminar do Acordo Geral de Cotutela Internacional, que possibilita o doutoramento com dupla titulação entre as universidades. "O acordo consiste em facilitar a mobilidade de pesquisadores entre as universidades. A cotutela envolve orientação conjunta entre um docente da UFSCar e um da Universidade do Porto", detalha Maran de Oliveira. Também foram discutidas as bases para o acordo, em especial a gratuidade dos alunos da UFSCar em relação às taxas e valores originalmente cobrados pela Universidade do Porto, em caso de reciprocidade.

Maran de Oliveira explica que o acordo está sendo discutido no âmbito geral entre as duas universidades e deverá ser firmado para que os doutorandos que obtiverem o grau de doutor em uma instituição possam gozar da mesma titulação na instituição de acolhimento. Também como resultado do encontro, Fernandes enviou uma minuta diretamente à Pró-Reitora de Pós-Graduação da UFSCar e Gestora Institucional do PEI, Audrey Borghi e Silva.

A parceria da UFSCar, por meio do grupo de pesquisa Novos Direitos (www.novosdireitos.ufscar.br), e a instituição portuguesa teve início em fevereiro do ano passado, após visita do professor Maran de Oliveira - coordenador do grupo - a pesquisadores da Faculdade de Geografia da Universidade do Porto para discussão e construção de projeto de pesquisa em cooperação internacional. "A Universidade do Porto tem executado com êxito seu 'Plano de Desenvolvimento Estratégico', com acordos e com o estabelecimento de protocolos de cooperação com universidades de todo o mundo, integração em várias redes e grupos de cooperação interuniversitária internacional e participação ativa nos programas europeus de ensino, formação e investigação. Com essa maior aproximação, a UFSCar poderá acessar toda a rede de parceiros da Universidade do Porto, além do fato de consolidar a mobilidade entre pesquisadores de ambas as universidades", conclui.

O Plano Estratégico de Internacionalização (PEI) da UFSCar está disponível na íntegra no site da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG), em www.propg.ufscar.br.

