Mensagem de massacre em escola deixa pais preocupados em São Carlos

Uma mensagem de massacre em uma escola estadual de São Carlos tem deixado pais de alunos preocupados. Muitos entraram em contato com o São Carlos Agora relatando o ocorrido.

A mensagem, que está circulando em redes sociais, diz que haverá um massacre nesta segunda-feira na escola João Batista Gasparin, que fica no Jardim Zavaglia.

O São Carlos Agora entrou em contato com assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Educação, a qual informou que está ciente do caso e já tomou as medidas cabíveis, entre elas o registro de boletim de ocorrência e pedido de reforço no policiamento.

A produção e o compartilhamento de notícias falsas e boatos é crime no Brasil e as penas para esses crimes podem chegar a quase 3 anos.

Nota da Seduc

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e a Diretoria de Ensino de São Carlos estão tomando todas as providências para garantir a segurança dos alunos, professores e funcionários, bem como tranquilizar a comunidade escolar. A Ronda Escolar intensificará o policiamento no entorno da unidade nesta segunda-feira (09), e o boletim de ocorrência será registrado. As aulas ocorrerão normalmente.

Leia Também