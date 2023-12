Menino de São Carlos com tumor raro no cérebro luta pela vida; pai pede ajuda

Crédito: arquivo pessoal

O pequeno Benjamin Mafra Riolino, de 7 anos, morador do bairro Recreio São Judas Tadeu, levava uma vida normal até apresentar problemas na visão e na fala em novembro deste ano. No dia 16 ele passou mal na escola estadual João Jorge Marmorato, onde estuda.

Os pais Carlos Eduardo Riolino e Ana Riolino rapidamente levaram Benjamin até o hospital, onde foi atendido por um pediatra que pediu uma tomografia. O exame apontou que o garoto tinha uma lesão importante no cérebro. Ele recebeu encaminhamento para o Hospital Boldrini, em Campinas, especializado em oncologia infantil. Lá, recebeu o diagnóstico de Glioma Pontino Intrínseco, um tumor raro, com crescimento rápido e prognóstico reservado, com sobrevida mediana de 1 ano.

Desde então, Benjamin passou a realizar sessões de radioterapia no Hospital Boldrini, ao mesmo tempo que os pais iniciaram uma corrida contra o tempo para tentar salvar a vida do filho. Eles passaram a pesquisar tratamentos alternativos e encontraram um médico especialista na capital que deu esperanças à família. Também há um tratamento promissor nos Estados Unidos. “Hoje passamos em uma nova consulta em São Paulo com um especialista para uma segunda opinião que foi muito positiva e acendeu as luzes no fim do túnel. Estamos no caminho certo Benjamin vai terminar a radioterapia e começar a quimioterapia aqui em Campinas, mas vamos precisar realizar mais alguns exames e acompanhamento em São Paulo. Realmente não é uma estrada fácil, mas com a ajuda de todos e o apoio de Deus fica mais leve e agradecemos muito a todos que estão nos apoiando”, disse a mãe.

Carlos Eduardo contou ao São Carlos Agora que está ficando em uma casa de apoio (Instituto Ingo Hoffmann) sem custos em Campinas, mas que toda “correria” pelo filho tem outros gastos. Ele disse que está vendendo sua moto e recebeu todas as verbas possíveis e apoio no trabalho, mas que ainda não é suficiente, por isso pede ajuda da população são-carlense. Quem tiver interesse em ajudar o Benjamin nessa batalha pela vida, pode entrar em contato com o pai através do Whatsapp (16) 99109-6164 (Carlos Eduardo).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também