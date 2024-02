Menino autista de 6 anos escapa de escola em São Carlos

Escola Caic - Crédito: Reprodução redes sociais

A mãe de um menino de 6 anos, autista, que estuda no CAIC passou por momentos de aflição e desespero na tarde desta quinta-feira (22) depois que o filho saiu sozinho da escola e ficou desaparecido por um tempo.

Ela entrou em contato com o São Carlos Agora e relatou que levou a criança até a escola que fica no Cidade Aracy por volta das 12h45. Como ele estava choroso devido a estar se acostumando com o ambiente escolar, um funcionário o levou até o refeitório, enquanto que a mãe foi embora para o trabalho.

Passado um tempo, uma moça disse a ela que havia visto o filho andando na rua. A mãe foi até a escola e realmente constatou que menino não estava na unidade e afirmou que ele saiu pelo portão da frente.

A Guarda Municipal foi acionada e efetuou buscas pela região, mas que encontrou a criança foi a sobrinha de uma amiga, segundo a genitora.

A assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal confirmou o ocorrido e informou que o aluno foi encontrado pelas câmeras de monitoramento da GM e que a SME prestou toda assistência à família, inclusive em relação ao transtorno do espectro autista (TEA). Ele deverá ser encaminhado para uma consulta com um neurologista. Por fim, diz a nota que o CAIC atende 1300 alunos em uma CEMEI e uma EMEB.

NOTA SME - Sobre a saída do aluno Lorenzo, de 6 anos, do CAIC, a Secretaria Municipal Educação (SME) informa que o estudante da 1ª série, em função da resistência em se adaptar a escola, por ser o seu primeiro ano letivo, aproveitou-se do momento de entrada e saída de outros alunos e deixou a unidade escolar. Imediatamente a direção da escola acionou a Guarda Municipal e a criança foi localizada pelas câmeras de monitoramento e levada por um familiar para sua residência. Uma equipe da SME conversou com a mãe e prestou toda a assistência, inclusive devido a informação que o aluno teria transtorno do espectro autista (TEA), a criança será encaminhada para um neurologista. O CAIC abriga duas unidades escolares, a Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) “Afonso Fioca Vitalli” e o Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) “Dário Rodrigues, que no total reúnem mais de 1.300 alunos.

