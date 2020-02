McDonald’s da Rotatória do Cristo agradece PM´s que atuaram na enchente de 12 de janeiro

1º Sargento Roosevelt Soares, Cabo Jonathan Luiz Manoel, 1° Tenente PM Walter de Lucas Filho e o Cabo PM Jefferson Nogueira Andrade - Crédito: Divulgação

O McDonald’s da Rotatória do Cristo, em São Carlos, recebeu nesta quarta-feira, os policiais que atuaram na enchente do dia 12 de janeiro.

Na ocasião, o Cabo Jonathan Luiz Manoel, 1º Sargento Roosevelt Soares de Paula, acompanhados do 1° Tenente PM Walter de Lucas Filho e do Cabo PM Jefferson Nogueira Andrade, puderam conhecer as instalações da unidade, totalmente revitalizada, participando do Programa Portas Abertas, que convida clientes a conhecer a cozinha e verem de perto todo o processo de seus sanduíches e de organização.

A iniciativa de receber os policiais é uma forma de reconhecer a coragem e de agradecer pelo serviço prestado especialmente naquela situação.

