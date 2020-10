MBA em Ciências de Dados da USP São Carlos abre inscrições

Crédito: Divulgação

Estão abertas as inscrições para o MBA em Ciências de Dados oferecido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP em São Carlos e pelo Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI).

O curso foi o primeiro da área a ser oferecido no modelo a distância por uma universidade pública e conta com a maior equipe de cientistas da computação, estatística e matemática aplicada do Brasil. Além dos professores, quem cursa o MBA em Ciências de Dados tem apoio completo de orientadores, tutores e monitores durante todo o andamento do curso.

Podem se inscrever candidatos que queiram obter mais conhecimentos em ciência de dados e tenham formação universitária em ciência da computação, economia, administração, engenharia, estatística, sistemas de informação e áreas correlatas.

Os alunos têm acesso a disciplinas sobre fundamentos de ciências de dados, metodologias estado-da-arte na área e podem criar projetos que desenvolvam suas habilidades teóricas e práticas. O MBA ainda permite que os inscritos resolvam, durante o decorrer do curso, um problema real da empresa onde trabalham, sempre acompanhados pela equipe de apoio, que tem vasta experiência em projetos que aproximam a academia do mercado de trabalho.

A primeira turma, que iniciou as aulas em janeiro deste ano, deve formar cerca de 160 alunos ao final de 2020. “O MBA permitiu que eu estudasse a fundo os principais algoritmos usados na área, tanto na parte teórica/matemática quanto na parte aplicada com a programação em Python. Os professores e tutores são incríveis, extremamente qualificados, e estão sempre disponíveis para ajudar os alunos”, elogia Soane dos Santos, aluna da primeira turma do curso.

“O MBA em Ciência de Dados do ICMC superou as minhas expectativas. Sem receitas prontas, um constante convite à busca por conhecimento, com professores incríveis e um time de tutores que fazem toda a diferença”, completa Robinson de Oliveira Junior, outro estudante da primeira edição.

Com o sucesso da primeira turma e a grande procura pelo curso, o MBA foi expandido e oferecerá, nesta nova chamada, 280 vagas.

As candidaturas poderão ser enviadas até o dia 25 de novembro de 2020 pelo site do MBA em Ciências de Dados, que também apresenta o corpo docente e as ementas das disciplinas. O edital completo do curso traz as informações sobre valores do investimento, bolsas de estudo e todos os detalhes do oferecimento do programa.

Sobre o CeMEAI

O Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI), com sede no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, é um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPIDs) financiados pela FAPESP.

O CeMEAI é estruturado para promover o uso de ciências matemáticas como um recurso industrial em três áreas básicas: Ciência de Dados, Mecânica de Fluidos Computacional e Otimização e Pesquisa Operacional.

Além do ICMC-USP, CCET-UFSCar / IMECC-UNICAMP / IBILCE-UNESP / FCT-UNESP / IAE e IME-USP compõem o CeMEAI como instituições associadas.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também