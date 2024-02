Mato alto, sujeira, animais peçonhentos e até picadas de abelhas

Muita sujeira: um dos motivos da reclamação dos moradores - Crédito: Divulgação

Passam-se os dias e os problemas de acumulam em São Carlos. Bem como a reclamação de munícipes que, indignados, reivindicam junto à Prefeitura Municipal, fiscalização, limpeza e manutenção de terrenos e áreas verdes em vários bairros da cidade.

Nesta terça-feira, 20, o São Carlos Agora recebeu três reclamações de regiões diferentes. Uma delas vem do Jardim Hikari. Mais precisamente da rua Dr. Alberto Cattani, no numeral 133.

De acordo com uma moradora que possui um bebê em sua casa, chegou a ser picada por abelhas, bem como seu vizinho, que foi parar em uma UPA. O motivo, segundo ela, é um terreno onde o mato está alto, há um enxame de abelhas e para piorar, animais peçonhentos.

Outra reclamação vem do Jardim Jockey Club. Mais precisamente na esquina das ruas Rio Tietê com a São Francisco. Uma casa no numeral 310, em estado de abandono, acumula lixo e entulho. De acordo com os reclamantes o estado é lamentável e o medo maior é que no imóvel possa ter locais para proliferação do Aedes aegypti, mosquito responsável por transmitir a dengue.

A irritação aumenta, segundo eles, é que foi solicitado junto a moradores providências para que uma limpeza no local fosse providenciado. Porém todos os parlamentares viraram as costas.

Por fim, na rua Arnaldo Solci, em frente ao numeral 399, no Jardim Tangará, uma mata acabou se transformando em um lixão.

Devido a sujeira e as poças de água, o ‘fantasma’ da dengue assusta o reclamante que entrou em contato com o portal. “Cansei de pedir para a Prefeitura limpar e ninguém retorna para tomar uma solução”, finalizou o morador.

