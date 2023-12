Matemática na medida certa: edição especial de Natal acontece na USP São Carlos

Crianças, jovens, adultos e idosos são bem-vindos nas atividades do projeto - Crédito: Equipe do projeto Matemática na Medida Certa

Quantas lâmpadas você deve colocar em um lugar cheio de corredores e quartos para que nenhum canto permaneça na escuridão? Para resolver esse relevante problema de Natal, basta participar do próximo encontro do projeto Matemática na Medida Certa, que acontece no próximo sábado, 16, a partir das 10h, no Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) da USP, em São Carlos

O mesmo raciocínio utilizado para calcular a quantidade de lâmpadas necessárias para iluminar todo um ambiente também pode ser empregado em vários outros dilemas do nosso dia a dia. Por exemplo, qual o número mínimo de câmeras é necessário para garantir que todos os espaços da sua casa sejam filmados? Uma importante questão para aqueles que acreditam na existência de Papai Noel, e também para quem duvida.

“Vamos usar ferramentas da área de geometria, grafos e lápis de cor. Traga sua família e amigos para descobrir como a matemática pode ser uma experiência divertida”, convida o coordenador do projeto, professor Ali Tahzibi, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP. A atividade do próximo sábado será o quinto e último encontro do projeto este ano, que começou dia 19 de agosto.

Realizado uma vez por mês, sempre aos sábados, a partir das 10 horas, no CDCC, a iniciativa não demanda inscrições prévias. Podem participar crianças, jovens, adultos e idosos, basta se interessar pelo conhecimento matemático e suas aplicações. Cada episódio tem como foco apresentar exemplos concretos de problemas e soluções matemáticas que estão presentes no nosso cotidiano, mas nem sempre conseguimos enxergar. “No episódio anterior, por exemplo, a professora Marina Andretta levou o público a um passeio pelas ruas de uma cidade, passando por todos os bairros e, ao mesmo tempo, otimizando o gasto com combustível”, ressalta Ali.

Os encontros no CDCC já estão repercutindo nas escolas de São Carlos: no último dia 6 de dezembro, bolsistas do projeto Matemática na Medida Certa foram convidados para apresentar duas atividades durante a Feira de Ciências realizada na escola estadual Conde do Pinhal. Para o próximo ano, a proposta é dar continuidade às ações do projeto, aprimorá-lo e expandi-lo. Afinal de contas, todo mundo merece a chance de descobrir ou redescobrir os encantos da matemática.

