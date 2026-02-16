(16) 99963-6036
segunda, 16 de fevereiro de 2026
Empreendedorismo

Marco Vinholi defende revisão do teto de faturamento das MEIs

Sem o reajuste, muitos empreendedores são forçados a migrar para Microempresa (ME), pagando impostos mais altos

16 Fev 2026 - 15h08Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Superintendente do Sebrae SP e ex-secretário de Integração Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi - Crédito: divulgaçãoSuperintendente do Sebrae SP e ex-secretário de Integração Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi - Crédito: divulgação

O superintendente do Sebrae SP e ex-secretário de Integração Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi, em entrevista à Jovem Pan São Carlos, durante o Jornal da Manhã, defendeu, nesta sexta-feira, 13 de fevereiro, um reajuste no teto dos Microempreendedores Individuais (MEIs), como forma de se fazer justiça tributária e social. “O teto de R$ 81 mil de faturamento é de 2018, há 8 anos. Precisamos lutar para mudar isso com urgência”, destaca Vinholi.

A informação de que o teto de faturamento dos Microempreendedores Individuais (MEIs) não tem reajuste expressivo há vários anos está correta. Em 2026, o limite de faturamento anual permanece congelado em R$ 81.000,00 para a grande maioria das atividades.

TEMPO DE CONGELAMENTO: O limite de R$ 81 mil foi estabelecido em 2018 e, desde então, não sofreu reajustes baseados na inflação, o que reduz o poder de compra e crescimento do MEI. Por esse teto, o faturamento mensal máximo deve ser de R$ 6.750,00. A exceção são os caminhoneiros que, na condição de MEI, possuem um teto maior, de R$ 251,6 mil anuais.

Os Projetos de Lei Complementares (PLP 108/2021 e PLP 60/2025) propõem aumentar o limite para valores em torno de R$ 150 mil anuais, com uma das propostas prevendo reajuste anual pelo IPCA, mas, até o início de 2026, nenhum foi sancionado.

POR QUE É UM PROBLEMA? – Com a inflação acumulada, um MEI que faturava R$ 81 mil hoje enfrenta defasagem no limite. Sem o reajuste, muitos empreendedores são forçados a migrar para Microempresa (ME), pagando impostos mais altos, sem que sua produção ou lucro real tenha crescido proporcionalmente.

O que muda em 2026? – O que é reajustado anualmente é a contribuição mensal (DAS-MEI), que acompanha o valor do salário mínimo. Em 2026, a contribuição base aumentou com o novo salário mínimo.

Leia Também

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação promove Semana de Recepção aos Calouros com programação especial
Cidade16h28 - 15 Fev 2026

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação promove Semana de Recepção aos Calouros com programação especial

Estudantes do ICMC aplicam Ciência de Dados e traçam panorama da educação no Brasil
Cidade11h20 - 15 Fev 2026

Estudantes do ICMC aplicam Ciência de Dados e traçam panorama da educação no Brasil

Pesquisa de cientista são-carlense aposta em lasers para devolver a eficácia dos antibióticos
Luz contra superbactérias10h11 - 15 Fev 2026

Pesquisa de cientista são-carlense aposta em lasers para devolver a eficácia dos antibióticos

ICMC abre vaga de pós-doutorado em projeto temático da FAPESP que une computação e saúde
Cidade15h34 - 14 Fev 2026

ICMC abre vaga de pós-doutorado em projeto temático da FAPESP que une computação e saúde

PPGL da UFSCar abre processo seletivo para mestrado e doutorado com ingresso em 2026
Cidade13h17 - 14 Fev 2026

PPGL da UFSCar abre processo seletivo para mestrado e doutorado com ingresso em 2026

Últimas Notícias