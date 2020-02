Mal-estar tira cantora Perla do mega show do Titio Doni

Crédito: Reprodução

Um mal-estar fez com que a cantora Perla não pudesse participar do mega show realizado pelo programa Titio Doni na TV, que aconteceu domingo, 9, na praça José Rodrigues (antigo campão do Jardim Beatriz), em São Carlos. Vários artistas participaram do evento que reuniu milhares de pessoas.

Em comunicado, os organizadores emitiram uma nota nesta segunda-feira, 10, dando conta da ausência da cantora.

“Infelizmente não foi possível a apresentação da nossa querida Perla na gravação do programa Titio Doni na TV que ocorreu ontem, 9/2. Porém continua hospedada aqui em São Carlos se restabelecendo. Logo ficará boa e voltará a cantar e nos encantar com a mesma simpatia e carisma de sempre. Estivemos com ela hoje pela manhã, agradecendo pela dedicação e respeito pelos fãs, que mesmo doente, não mediu esforços para estar conosco. Mas Deus sabe todas as coisas e continuemos orando por nossa eterna Perla Paraguaia”, disse Titio Doni através do comunicado.

Perla continua no hotel em São Carlos se recuperando.

NOTA DA CANTORA

Ainda em São Carlos, Perla emitiu a seguinte nota:

“Meu Deus! Estou aqui na cidade onde teria que me apresentar no Show do Titio Donis. Eu não compareci ao evento pois mesmo doente sai da minha casa. Eu Perla Cantora Paraguaya lhes falo: Sou asmática, estou com febre e sem voz. Sem força. Gente, meus anjos, meus fãs. Desculpem por não comparecer à noite. Queria estar com meus colegas estava. Não pude. Se Deus quiser temos muito pela frente e agradeço ao amigo Toninho, cantor. Ele viu e me trouxe para a cidade de São Carlos. Viu o sacrifício da minha parte e peço desculpa. Eu falei: não estou bem. Vou cair no palco. Será loucura, pois hoje as pessoas registram qualquer coisa e vai para a mídia. Eu estou melhorando e o meio quer mostrar o lado negativo do artista. Não permito que avancem o lado negativo. Eu tenho direito de ficar em repouso e sobre a cidade do apresentador Titio Doni, aguardem que virei quando estiver bem. Obrigada pela compreensão. Beijos e abraços às famílias que gostam de mim e dos meus colegas artistas e o prefeito que deu apoio. Até breve se Deus quiser. Estou em repouso. Orem por mim.

