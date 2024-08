Mais de 25 mil pessoas visitaram o Parque Ecológico em julho

Crédito: Divulgação

Mais de 25 mil pessoas estiveram no Parque Ecológico de São Carlos no último mês de julho, todos atraídos pela possibilidade de passear em um local agradável, com muita área verde e tranquilidade e ainda com a possibilidade de conhecer animais da fauna brasileira.

“Seria como se mais de 10% da população de São Carlos resolvesse passar pelo Parque no mês de julho, uma grande satisfação receber este enorme volume de visitantes, mas também uma grande responsabilidade”, comenta o diretor de Gestão do Parque, Fernando Magnani, que enfatiza, ainda, que não ocorreu nenhuma anormalidade durante todo o período.

É preciso destacar que os cursos, eventos e atividades realizados pela equipe do Parque durante as férias, também atraiu a atenção das pessoas para o local, com destaque para a “Quarta com Bicho” e os “Passeios Noturnos Educativos”, que fizeram a alegria de muitos participantes.

No próximo mês de setembro, o Parque Ecológico completará 48 anos de existência e estão sendo programadas atividades para comemorar a data.

Fundado em 9 de setembro de 1976, o Parque Ecológico de São Carlos se dedica as espécies sul-americanas - em especial as brasileiras - e possui um reconhecido trabalho de participação em programas multi-institucionais de preservação de espécies, além de realizar um extenso trabalho de educação ambiental, um dos pioneiros na cidade e que dura décadas.

Administrado pela Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, o local conta com 117 espécies de animais silvestres em suas dependências para visitação, incluindo animais como mico-leão-dourado, papagaio-de-peito-roxo, papagaio-de-cara-roxa, lobo-guará, tamanduá-bandeira, onça-pintada e outros classificados como em perigo de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza.

O Parque Ecológico de São Carlos fica aberto para visitação pública de terça-feira a domingo, das 8h às 16h30, com entrada gratuita. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3361-4456 ou e-mail parque.ecológico@saocarlos.sp.gov.br.

Leia Também