Mais de 1.000 famílias de São Carlos têm direito ao kit gratuito da parabólica digital

Com a ativação do 5G liberada em todo o Estado, moradores de São Carlos beneficiários de algum programa social do Governo Federal e que possuem antenas parabólicas ativas já podem agendar a troca gratuita do equipamento. O procedimento é necessário porque, até o fim de 2024, o sinal dos equipamentos antigos será desligado para evitar interferências com o 5G.

Mais de 1.000 famílias de São Carlos podem fazer o agendamento para receber o kit gratuito com a nova parabólica digital, sendo que 100 famílias já foram beneficiadas com a instalação gratuita do novo equipamento, enquanto outras 117 estão agendadas, aguardando a visita do técnico. Mas todas as pessoas inscritas em algum programa social do Governo Federal e que assistem TV por meio de uma antena parabólica tradicional, têm direito à troca gratuita.

O serviço é realizado pela Siga Antenado, entidade responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku).

Outro problema que o modelo tradicional enfrentará é o risco de interferência no sinal da TV quando a tecnologia 5G for ativada em sua cidade ou região. Como o sinal do 5G é transmitido na mesma frequência da parabólica tradicional, poderão ocorrer chuviscos, chiados, a imagem pode travar e até ser interrompida.

Quem utiliza outros sistemas de transmissão para assistir televisão, como antena digital tipo espinha de peixe (instalada no telhado da casa), antena digital interna e TV por assinatura, mesmo que beneficiárias de programas sociais, não precisa fazer a troca.

“A nova parabólica digital oferece melhor qualidade de imagem e de som, programação regional e vai continuar sendo gratuita, como sempre foi”, afirma Leandro Guerra, presidente da Siga Antenado. “É muito importante que as pessoas procurem nossos canais de atendimento o quanto antes para saber se têm direito ao kit gratuito e fazer o agendamento”, reforça.

Rafael Barberis, secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, garante que nos próximos dias vai ser encaminhado à Câmara a atualização da chamada “Lei das Antenas” para que as operadoras saibam onde os novos equipamentos poderão ser instalados no município e para que invistam na infraestrutura do 5G. “Também fizemos uma parceria com a Secretaria de Cidadania e Assistência Social para que os CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) orientem as famílias que frequentam as unidades com orientações e até mesmo fazendo agendamento”, explica Barberis.

Confira o passo a passo para saber se você tem direito ao kit gratuito:

1º) acesse o site https://sigaantenado.com.br ou ligue para o número 0800 729 2404, que também funciona como WhatsApp;

2º) informe seu número de CPF ou do NIS (Número de Identificação Social). Se você fizer parte de algum programa social do Governo Federal, poderá continuar respondendo ao formulário;

3º) responda as próximas perguntas do formulário e agende a visita do técnico.

Já os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h, e estão localizados nos seguintes locais:

- CRAS SANTA EUDÓXIA

Endereço: Rua Virgílio Vedovelli, s/nº - Jd Itararé

(16) 3379-1441

- CRAS SANTA FELÍCIA

Endereço: Rua José Quatrochi, 140, Arnon de Mello

(16) 3374-3937

- CRAS JOCKEY CLUBE

Endereço: Rua Rio Paraguai, 295 – Jockey Clube

(16) 3361-8241

- CRAS SÃO CARLOS VIII

Endereço: Rua Luiz Luchesi Filho, s/nº - Praça dos CEUs – São Carlos VIII

(16) 3361-2130 e (16) 3361-9396

- CRAS CIDADE ARACY

Endereço: Rua Orestes Mastrofrancisco, 430 - Cidade Aracy I

(16) 3375-8685

- CRAS PACAEMBU

Endereço: Rua Paraná, 720 - Pacaembu

(16) 3375-7505 e (16) 3364-2901.

