Loja Radical Vest anuncia mega liquidação; tudo pela metade do preço - Crédito: Radical Vest

Na promoção bermudas saem a partir de R$24,95.

A loja Radical Vest realiza até 08 de Fevereiro uma promoção imperdível com produtos pela metade do preço.

Além disso, camisetas da marca Onbongo estão com 40% de desconto.

Atendendo todo público adulto (do 36 ao 52), júnior (08 ao 16), a Radical Vest possui as melhores marcas do surf skate: Rip Curl, Quiksilver, Onbongo, DC, entre outros.

A promoção é valida para loja do centro e shopping Iguatemi São Carlos.

A Radical Vest parcela em 10x sem juros e ainda te facilita com cartão próprio Brasil Card.

Radical Vest Avenida São Carlos, 1342 (16-33076287)

Radical Vest Shopping Iguatemi, loja 82 (16-34134986)

