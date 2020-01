Loja faz promoção e ajudará entidade que cuida de famílias carentes no Antenor Garcia

Crédito: Divulgação

A H2 Store, revendedora Hering em São Carlos estará nos dias 24 e 25 de janeiro realizando um mega bazar. A loja toda com 40% de desconto e parte da renda obtida nestes dois dias de promoção, será revertida pra a Associação Espírita Eurípides Barsanulfo que trabalha com a comunidade do Antenor Garcia e promove assistência social. A loja está localizada rua Carlos Botelho 1983, centro.

O trabalho da Associação Espírita Eurípides Barsanulfo no Antenor Garcia, vai além dos estudos mediúnicos. Além de palestras sobre temas diversos de evangelização, as noites de quarta-feira são marcadas pela solidariedade.

Centenas de moradores recebem sopas, pães, frutas e bolachas, uma atitude que faz diferença para aqueles que sofrem pela falta de oportunidades e diferença social. A Associação Espírita Eurípides Barsanulfo, está situado na rua José Geraldo Machado 1274 Antenor Garcia, antiga rua 6.

