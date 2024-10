Leitora do SCA diz que não consegue comprar insulina Novolin N em São Carlos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

31 Out 2024 - 14h15

31 Out 2024 - 14h15 Por Redação

Diabetes - Crédito: Agência Brasil

Uma leitora do São Carlos Agora entrou em contato na tarde desta quinta-feira, 31, informando que o Novolin N, um medicamento que controla a diabete, está em falta em São Carlos. De acordo com a mulher, recentemente ela conseguiu adquirir o remédio somente em Américo Brasiliense.

O Novolin N é uma insulina humana de ação prolongada. Isto significa que ela começará a baixar o açúcar no sangue cerca de 1 hora e 30 minutos depois de aplicá-la. Seu médio estimado é de R$ 38,99.

Segundo postagem no Google, a insulina Novolin N não está disponível na Farmácia Popular desde julho de 2024 devido a uma indisponibilidade no fornecimento. A previsão é que a restrição dure até o segundo semestre de 2024.

A Novo Nordisk, fabricante do medicamento, informou que a indisponibilidade não está relacionada com problemas de qualidade ou segurança. Durante o período de escassez, os pacientes podem procurar alternativas terapêuticas com orientação médica.

O Farmácia Popular do Brasil (PFPB) disponibiliza medicamentos gratuitos para diabetes, asma, hipertensão, osteoporose, anticoncepção, dislipidemia, rinite, doença de Parkinson e glaucoma. Para retirar os medicamentos, é necessário apresentar a receita médica dentro do prazo de validade, um documento de identidade e CPF em uma farmácia credenciada.

Consta ainda que pode ocorrer encerramento definitivo da comercialização do medicamento para o último trimestre de 2025. Esta é uma decisão global que afeta todos os países onde a Novo Nordisk opera, inclusive o Brasil.

Leia Também