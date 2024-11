LATAM investe R$ 40 milhões em novo hangar e vai gerar 300 novos empregos em São Carlos

Latam - Crédito: Marcio David/arquivo

A LATAM anuncia o investimento de R$ 40 milhões em um novo hangar especializado em manutenção aeronáutica de aviões Boeing 787 Dreamliner, que deve começar a operar em setembro de 2025. A nova estrutura será construída durante 10 meses a partir de 15 de novembro deste ano no LATAM MRO, o centro de manutenção e reparos da companhia instalado em São Carlos, interior de São Paulo. O investimento é o maior feito pela companhia no MRO nos últimos 10 anos.

A construção do novo hangar permitirá à LATAM internalizar mais serviços na sua unidade em São Carlos, gerando redução de custos, além de mais flexibilidade e pontualidade no retorno das aeronaves para a operação aérea. Atualmente, as manutenções de Boeing 787 da LATAM são realizadas fora do Brasil.

O projeto do novo hangar do LATAM MRO também implicará na geração de 300 novos postos de trabalho em São Carlos, incluindo vagas para auxiliares, almoxarifes, mecânicos aeronáuticos, planejadores, engenheiros e compradores.

“A LATAM reafirma seu compromisso com a eficiência operacional e o desenvolvimento regional com o investimento neste novo hangar. O projeto, além de agregar na melhoria dos serviços prestados pela companhia, contribuirá para o crescimento econômico local e fortalecimento da região de São Carlos como um polo aeronáutico”,destaca Alexandre Peronti, diretor de manutenção da LATAM Brasil.

O novo hangar da LATAM em São Carlos também será equipado para realizar a pintura de aeronaves de grande porte e a manutenção preventiva de até três aeronaves da família Airbus A320 simultaneamente. Para isso, será implementada uma estrutura que isolará a atividade de pintura, evitando contaminação e garantindo a qualidade dos serviços. Serão também incorporadas tecnologias avançadas, como a inspeção por drones e o uso de carrinhos autônomos de logística, que já são aplicadas na unidade do interior paulista.

BOEING 787 DREAMLINER

O Boeing 787 Dreamliner, com capacidade para até 300 passageiros na configuração da LATAM, é o modelo mais moderno da frota widebody (corredor duplo, usada principalmente para voos internacionais de longa distância) do grupo LATAM, que conta atualmente com 37 unidades do modelo - deve operar um total de 52 até 2030. Na última segunda-feira (28 de outubro), a LATAM anunciou a encomenda adicional de 10 novos Boeing 787 para seguir avançando em seu compromisso de operar uma das frotas mais modernas e eficientes da América Latina.

