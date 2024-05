Lançamento do livro "Pegadas" de Celso Casale beneficiará nova UTI Neonatal da Santa Casa

Crédito: Divulgação

Na última quarta-feira, 22, o auditório da Embrapa Instrumentação foi palco do evento de lançamento do livro "Pegadas", de autoria de Celso Casale. Este evento foi marcado por um gesto nobre: todos os recursos obtidos com a venda da obra serão destinados à nova UTI Neonatal da Santa Casa de São Carlos.

O evento foi aberto por Silvio Crestana, chefe-geral da Embrapa Instrumentação e um dos fundadores da instituição. Na sequência, Celso Casale, presidente da empresa Casale e autor do livro, teve a palavra, seguido pelo provedor Antonio Valerio Morillas Junior e pela diretora de Práticas Assistenciais da Santa Casa, Dra. Carolina Toniolo Zenatti.

A construção da nova UTI Neonatal “Airton Salvador Leopoldino” contou com o apoio do Grupo Bandeirantes e, para que a unidade possa iniciar suas operações, é necessária a aquisição de novos equipamentos clínicos e de suporte. O investimento necessário para equipar a UTI é de R$ 2.916.371,47.

Durante o evento, o provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, destacou a importância da unidade. “Com a nova unidade pronta, a UTI passará a ter 22 leitos, sendo 10 de UTI Neonatal e mais 12 de cuidados intermediários, o que permitirá um aumento de cerca de 50% no número de atendimentos. Bebês que nascem prematuros, abaixo do peso ou que desenvolvem alguma patologia durante a gestação ou ao nascer precisam desse tipo de leito. Nos últimos anos, a unidade manteve sua taxa de ocupação acima de 100% durante todo o ano e essa nova instalação vai ajudar muito nos atendimentos”, afirmou Morillas Junior.

Por sua vez, a diretora do hospital, Dra. Carolina, ressaltou a importância de iniciativas como a de Celso Casale na captação de recursos. Ela enfatizou que ações com essa são fundamentais para a manutenção e ampliação dos serviços oferecidos pela Santa Casa. “O lançamento do livro e a doação dos recursos arrecadados representam um importante passo para a melhoria das condições de atendimento neonatal na Santa Casa, garantindo que mais bebês tenham acesso aos cuidados necessários desde os primeiros momentos de vida”, disse a médica.

Após a cerimônia de abertura do evento, foi realizada uma sessão de autógrafos, e o público presente pôde adquirir os exemplares. Em seguida, Celso Casale foi convidado a integrar a Irmandade da Santa Casa, fortalecendo ainda mais seu vínculo com a instituição e seu compromisso com a causa. “Gostaria de agradecer à direção da Santa Casa, ao Dr. Antonio Valerio Morillas Junior, por todo o trabalho que realizam e por me darem a honra de integrar a Irmandade da Santa Casa. O livro é muito especial para mim e espero que cada página de 'Pegadas' inspire não apenas reflexão, mas também ação e solidariedade. Juntos, podemos fazer a diferença”, destacou Casale.

Pontos de venda do livro:

- Santa Casa (entrada da provedoria)

Endereço: Rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, 573 - Jardim Pureza.

- Santa Casa Clínicas

Endereço: Rua 15 de Novembro, 921 - Parque Santa Mônica, São Carlos.

- Casale

Endereço: Rodovia Washington Luís, km 237, São Carlos.

Leia Também