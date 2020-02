Ladrão furta Montana e proprietário pede ajuda para localizá-la

Crédito: Divulgação

Uma Montana prata (placas DNT-8984) foi furtada na madrugada desta terça-feira, 4. A picape estava no quintal de uma casa na rua Domingos Juliano, no Jardim Munique.

O proprietário disse que a chave do carro estava no contato e o ladrão teria entrado no quintal e não fez ruído. Levou o carro que é de uso da família. Um motosserra também foi levado.

Diante do ocorrido, o proprietário pede informações para que possa reaver o carro. Quem puder ajudar, entrar em contato pelo fone 16 99137-5801 ou o 190.

