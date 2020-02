Ladrão furta Corsa no centro e proprietário pede ajuda para localizá-lo

Crédito: Divulgação

Um casal foi vítima de furto na manhã desta sexta-feira, 31, no centro de São Carlos. O proprietário pede ajuda da população para que possa localizar o carro, que usado pela família.

Na manhã deste sábado a vítima entrou em contato com o São Carlos Agora e disse que foi até o centro com sua esposa e estacionou o Corsa Sedan prata, placas DGK-6482 na rua General Osório (região do Bom Prato) por volta das 7h.

A esposa foi até a igreja e o marido, no Mercado Municipal. Quando retornaram, por volta das 9h, ladrão já tinha levado o carro.

Quem tiver informações e puder ajudar, entrar em contato com o 190 (Polícia Militar) ou 16 99373-3772.

