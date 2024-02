Kits escolares são entregues e investimento supera R$ 2 milhões

Os kits escolares são uma medida importante para a inclusão social e para a promoção da igualdade de oportunidades entre os estudantes - Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria de Educação, iniciou na manhã desta terça-feira, 27, a entrega dos kits escolares para o ano letivo 2024. As escolas escolhidas foram a Emeb Dalila Galli, localizada no bairro Jockey Clube e a Emeb Maria Ermantina Tarpani no Jardim Botafogo.

Os kits escolares são uma medida importante para a inclusão social e para a promoção da igualdade de oportunidades entre os estudantes. Essa iniciativa contribui para a melhoria da qualidade do ensino e para a formação de cidadãos mais preparados para enfrentar os desafios do mundo atual.

Estão sendo distribuídos 3 tipos de Kits, o do Ensino Fundamental I, contém 4 cadernos Brochurão, 1 caderno de desenho e cartografia, 1 régua de 30 cm, 2 caixas de lápis de cor com 12 cores, 8 lápis preto grafite, 2 apontadores com depósito, 3 borrachas, 2 colas brancas, 1 estojo escolar, 2 caixas de gizão de cera com 12 cores, 2 caixas de tinta guache de 12 cores, 1 tesoura e 1 pasta; do Ensino Fundamental II contém 2 cadernos universitários, 1 caderno de desenho e cartografia, 1 régua 30 cm, 1 caixa de lápis de cor com 12 cores, 8 lápis preto, 6 canetas esferográficas cor azul, 6 canetas vermelhas, 2 apontadores com depósito, 3 borrachas, 1 cola branca, 1 estojo escolar, 1 tesoura sem ponta e 1 pasta, e o kit para o Ensino Jovem e Adulto (EJA) contém 3 cadernos universitários, 1 caderno de desenho e cartografia, 1 régua de 30 cm, 1 estojo escolar, 1 lápis de cor com 12 cores, 8 lápis preto, 6 canetas esferográficas azul, 2 canetas vermelhas, 3 apontadores com depósito, 2 borrachas e 1 pasta, além do material da Educação Infantil que é coletivo.

Segundo o secretário de Educação, Roselei Françoso, o investimento supera os R$ 2 milhões e vai atender todos os alunos da rede. “A Prefeitura tem investido bastante em infraestrutura das escolas e fortalecendo a parte pedagógica com investimentos para os alunos como agora com a entrega dos os kits com o material escolar para o ensino fundamental I, II e educação de jovens e adultos, além do material coletivo da educação infantil, além disso estamos em um processo de reforma e ampliação de várias escolas, temos muitas coisas boas para entregar para as nossas crianças”, finalizou o secretário.

A diretora da Emeb Maria Ermantina Tarpani, Léia dos Santos, enfatiza que é algo que os alunos esperam desde o primeiro dia de aula. “É muito bom o uso em sala de aula, facilita muito, não são todas as famílias que tem condições de comprar o material escolar, e hoje estamos recebendo um kit de material escolar de qualidade, é muito importante para a nossa comunidade de modo geral”.

