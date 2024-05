Justiça concede liminar à Prefeitura e determina o retorno imediato do transporte coletivo

Crédito: divulgação

A Procuradora Geral do Município, Aretha Cristina Contin dos Santos, informou através de nota que a desembargadora relatora Ana Cláudia Torres Vianna do Tribunal Regional do Trabalho da 15a. Região deferiu a liminar pleiteada pela Prefeitura de São Carlos por considerar abusiva a paralisação realizada pelos motoristas da empresa Rigras, determinando o imediato e integral restabelecimento do serviço de transporte público de passageiros no município, sob pena de R$ 30 mil a ser arcada imediatamente pelos responsáveis pela paralisação, conforme se apurar em diligência a ser cumprida de imediato por oficial de justiça de plantão no Fórum Trabalhista local.



A Prefeitura entende inaceitável que o conjunto dos trabalhadores, e da população que mais precisa do transporte público, seja prejudicado, sem negociação e sem aviso prévio, atendendo interesses eleitorais de parte de organizadores do movimento.

