Jardim São Paulo está entre os locais que mais choveu no estado nesta quarta-feira de cinzas

Carro ficou retido em alagamento no pontilhão da Praça Itália - Crédito: Whatsapp SCA

Segundo o site Climatempo, especializado em meteorologia, o Jardim São Paulo, em São Carlos está entre os locais que receberam mais de 50 mm em 24 horas, entre aproximadamente 23h50 do dia 25 e 23h50 de 26 de fevereiro. As informações são do CEMADEN – Centro Nacional de Monitoramento e Desastres Naturais.

O bairro aparece atrás somente de Analândia, onde choveu 86.0 mm em 24 horas.

Município Local Chuva em 24h (mm) Analândia Analândia 01 86.0 São Carlos Jardim São Paulo 83.8 Praia Grande Jardim Alice 77.8 Cubatão Parque Fernando Jorge 75.6 Vargem Grande Do Sul Centro 73.8 Ibiúna Rio do Una 72.2 Santos Nicho VI - Monte Serrat 71.0 Cotia Caucaia do Alto 69.3 São Paulo Campo Limpo 67.7 Piedade Sabesp 67.6 Cafelândia Av. Jacob Zucchi 64.4 São Paulo Jardim Eledy 63.4 São Paulo Jardim São Luis 63.4 Rio Grande Da Serra Maria Joana 63.2 São Caetano Do Sul Mauá 62.8 Mongaguá Centro 62.3 São Bernardo Do Campo Rudge Ramos 62.2 São Vicente Jardim Rio Branco 62.1 Embu-guaçu Fazenda da Ilha 61.0 Cabreúva Bananal 60.2 Mairinque Centro 58.9 Pirapora Do Bom Jesus Centro 56.8 Sorocaba Retiro São João 55.8 Itapecerica Da Serra Embu Mirim 55.6 Leme Centro 54.8 Silveiras Centro 53.8 Araraquara Jardim Brasil 53.2 Santo André Vila Bastos 52.6 Jaú Jardim Novo Horizonte 52.4 São Sebastião Barra do Una 51.9 São Roque Centro 51.5 Rio Claro Jardim Inocoop 50.8 Peruíbe Centro 50.3 Santana De Parnaíba Cururuquara 50.2

