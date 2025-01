IPVA mais caro de São Carlos custa mais de R$ 307 mil; Saiba qual o veículo

Compartilhar no facebook

McLaren 765LT Spider - Crédito: divulgação

O dono de uma McLaren 765LT Spider, registrada em São Carlos, terá que desembolsar a bagatela de R$ 307.724,80 para pagamento do IPVA 2025.



A alíquota do imposto sobre veículos de passeio é 4%. Segundo a assessoria de imprensa da Fazenda Estadual, o bólido tem valor venal de R$7.693.120,00.

No ano passado, o maior valor do IPVA de São Carlos era de uma Ferrari 488 Pista Spider, ano 2020, cujo proprietário desembolsou R$ 209.649,08 para estar em dia com o governo.

O IPVA pode ser pago em cinco parcelas ou à vista com 3% de desconto.



O McLaren LT Spider produz 765CV de potência e 800Nm de torque a partir de seu V8 twin-turboalimentado de 4.0 litros projetado pela McLaren. Possuí ainda relações de engrenagem otimizadas - incluindo uma transmissão final construída com materiais de classe F1 - geram aceleração extrema. 0 – 100 km/h em 2,8 segundos e 0 – 200 km/h em um tempo de 7,2 segundos.

