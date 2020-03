Intransitável, rua no Jardim Hikare é motivo de reclamação

Segundo morador, rua está intransitável no Hikare - Crédito: Divulgação

Indignado com o descaso público, um leitor do São Carlos Agora entrou em contato na manhã desta segunda-feira, 2, para denunciar um problema que tem afetado seriamente moradores residentes na rua José Calijuri, Jardim Hikare.

Via WhatsApp, o leitor Felipe Ortega Romano disse que pelo menos cinco quadras da rua estão “insustentáveis”, com o trânsito perigoso devido ao excesso de buracos.

“Moro na última rua e parte dela não recebeu o recape. Na verdade, somente as quadras que estão no Jardim Paulistano. As demais (cinco), que integram o Hikare não foram recapeadas”, disse.

Segundo ele, para chegar em sua moradia, é um “desafio”. “Se eu for pela José Calijuri, não consigo tal a quantidade de crateras. Tenho que utilizar outra via para chegar até minha casa. É impossível transitar”, observou.

“Não entendo esta logística. Minha indignação é primeiro, pelo recape ter parado justamente ali (no Jardim Paulistano). E segundo por que o acesso dos moradores às casas está cada dia pior e o trafego impossível, quando chove, eu espero pelo pior”, assegurou.

