Instituto de Física de São Carlos inicia as comemorações do 30º aniversário

Crédito: Divulgação

O Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) inicia no próximo dia 7 de dezembro as comemorações do seu 30º aniversário com um evento que integrará o lançamento do livro intitulado “Além das Facetas - os passos e os feitos de Yvonne Mascarenhas”, da autoria do professor Antonio Carlos Hernandes, marcado para as 16h30 desse dia, no Auditório “Prof. Sérgio Mascarenhas”.

Fará ainda parte do evento a apresentação do novo logotipo do IFSC/USP, que assinala a efeméride, um momento cultural com as participações da pianista Heloisa Fernandes e do flautista Antonio Carrasqueira, seguindo-se uma sessão de autógrafos com a presença da professora Yvonne Mascarenhas.

As comemorações do 30º aniversário do IFSC/USP irão se prolongar até dezembro de 2024.

