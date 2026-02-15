Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação promove Semana de Recepção aos Calouros com programação especial

A primeira semana de aula é sempre um marco na vida de um calouro. Nova cidade, nova rotina e novas amizades fazem parte de um ciclo que se inicia. Pensando nesse momento de transformação, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), da Universidade de São Paulo, em São Carlos, preparou uma programação especial para a Semana de Recepção aos Calouros 2026, que traz como tema “É sua vez de voar mais alto”.

As atividades serão realizadas de 23 a 26 de fevereiro e têm como objetivo apresentar o Instituto, além de fortalecer o sentimento de pertencimento e acolhimento entre os ingressantes.

Entre as ações programadas estão rodas de conversa com veteranos, tour pelo campus, esclarecimento de dúvidas com coordenadores de curso, aulas introdutórias, palestras e feiras de projetos. A agenda inclui ainda atividades culturais e sociais, como o Integra Redondo, uma espécie de show de talentos no campus, e o tradicional trote solidário, com iniciativas que beneficiam diretamente a comunidade.

O docente João Batista Neto, coordenador da comissão organizadora, destaca que o evento foi estruturado para orientar e integrar os novos alunos. “É um conjunto de informações que visa trazer conforto ao calouro que está tendo contato com um mundo novo. É uma socialização recheada de informação”, afirma.

Segundo ele, a recepção também tem papel fundamental na permanência estudantil. “Com as políticas de cotas e a democratização da universidade, temos recebido um perfil de aluno que antes não tinha acesso a esses espaços. É necessário mostrar que, além de bem-vindos, existem políticas que os atendem”, ressalta.

Além do suporte financeiro, o Instituto reforça a preocupação com a saúde mental dos estudantes. O ICMC foi pioneiro dentro da USP na implantação de apoio psicopedagógico por meio do Grupo de Apoio Psicopedagógico (GAPsi), criado em 2018. O grupo atua no acolhimento e acompanhamento de alunos, colaborando para a adaptação, convivência e integração ao ambiente universitário.

A programação completa da Semana de Recepção aos Calouros está disponível no site oficial do evento. As atividades são gratuitas e não exigem inscrição prévia.

Leia Também