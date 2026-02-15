(16) 99963-6036
domingo, 15 de fevereiro de 2026
Cidade

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação promove Semana de Recepção aos Calouros com programação especial

Conjunto de atividades ocorre entre 23 e 26 de fevereiro e busca acolher novos estudantes

15 Fev 2026 - 16h28Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação promove Semana de Recepção aos Calouros com programação especial -

A primeira semana de aula é sempre um marco na vida de um calouro. Nova cidade, nova rotina e novas amizades fazem parte de um ciclo que se inicia. Pensando nesse momento de transformação, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), da Universidade de São Paulo, em São Carlos, preparou uma programação especial para a Semana de Recepção aos Calouros 2026, que traz como tema “É sua vez de voar mais alto”.

As atividades serão realizadas de 23 a 26 de fevereiro e têm como objetivo apresentar o Instituto, além de fortalecer o sentimento de pertencimento e acolhimento entre os ingressantes.

Entre as ações programadas estão rodas de conversa com veteranos, tour pelo campus, esclarecimento de dúvidas com coordenadores de curso, aulas introdutórias, palestras e feiras de projetos. A agenda inclui ainda atividades culturais e sociais, como o Integra Redondo, uma espécie de show de talentos no campus, e o tradicional trote solidário, com iniciativas que beneficiam diretamente a comunidade.

O docente João Batista Neto, coordenador da comissão organizadora, destaca que o evento foi estruturado para orientar e integrar os novos alunos. “É um conjunto de informações que visa trazer conforto ao calouro que está tendo contato com um mundo novo. É uma socialização recheada de informação”, afirma.

Segundo ele, a recepção também tem papel fundamental na permanência estudantil. “Com as políticas de cotas e a democratização da universidade, temos recebido um perfil de aluno que antes não tinha acesso a esses espaços. É necessário mostrar que, além de bem-vindos, existem políticas que os atendem”, ressalta.

Além do suporte financeiro, o Instituto reforça a preocupação com a saúde mental dos estudantes. O ICMC foi pioneiro dentro da USP na implantação de apoio psicopedagógico por meio do Grupo de Apoio Psicopedagógico (GAPsi), criado em 2018. O grupo atua no acolhimento e acompanhamento de alunos, colaborando para a adaptação, convivência e integração ao ambiente universitário.

A programação completa da Semana de Recepção aos Calouros está disponível no site oficial do evento. As atividades são gratuitas e não exigem inscrição prévia.

Leia Também

Estudantes do ICMC aplicam Ciência de Dados e traçam panorama da educação no Brasil
Cidade11h20 - 15 Fev 2026

Estudantes do ICMC aplicam Ciência de Dados e traçam panorama da educação no Brasil

Pesquisa de cientista são-carlense aposta em lasers para devolver a eficácia dos antibióticos
Luz contra superbactérias10h11 - 15 Fev 2026

Pesquisa de cientista são-carlense aposta em lasers para devolver a eficácia dos antibióticos

ICMC abre vaga de pós-doutorado em projeto temático da FAPESP que une computação e saúde
Cidade15h34 - 14 Fev 2026

ICMC abre vaga de pós-doutorado em projeto temático da FAPESP que une computação e saúde

PPGL da UFSCar abre processo seletivo para mestrado e doutorado com ingresso em 2026
Cidade13h17 - 14 Fev 2026

PPGL da UFSCar abre processo seletivo para mestrado e doutorado com ingresso em 2026

São Carlos deve ganhar Centro Especializado em Reabilitação na UFSCar
Cidade08h10 - 14 Fev 2026

São Carlos deve ganhar Centro Especializado em Reabilitação na UFSCar

Últimas Notícias