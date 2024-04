Instituto ADN arrecadará roupas para Campanha do Agasalho 2024

Seguindo seu papel de contribuir com o desenvolvimento das comunidades onde o Grupo ADN atua, o Instituto ADN está arrecadando roupas para a Campanha do Agasalho 2024.

No início do ano a instituição sem fins lucrativos já promoveu a doação de mais de 100 peças de roupas para o Projeto Cor Ação, localizado no bairro Cidade Aracy, que acolhe e transforma a vida de crianças, adolescentes e famílias carentes.

Para apoiar a campanha, o Instituto ADN disponibilizou caixas de arrecadação nos dois plantões de vendas, em São Carlos, e tanto os colaboradores como os clientes poderão doar peças de roupas para contribuir com o funcionamento da entidade social e ajudar quem mais precisa.

Interessados em contribuir e fazer a diferença na vida de crianças e adolescentes carentes poderão depositar as doações nas caixas disponíveis nos plantões da ADN Construtora localizados na Avenida São Carlos, 1885 (Centro) e na Rua Miguel Petroni, 3320 (Santa Felícia). Podem ser doados agasalhos, calçados e roupas no geral em bom estado, alimentos e produtos de limpeza que serão imensamente valorizados e ajudarão com a manutenção do projeto.

