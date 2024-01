Inscrições para o transporte escolar rural estão abertas

Transporte escolar rural - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Educação de São Carlos (SME) informa que já estão abertas as inscrições para o Transporte Escolar Rural 2024 para alunos das escolas da rede municipal de Ensino e da rede estadual.

Até 16 de fevereiro a Seção de Transporte Escolar da SME fará a inscrição e renovação do cadastro dos alunos residentes na zona rural de São Carlos. Os documentos e fotos dos alunos devem ser enviados pelo WhatsApp através do número (16) 99315-9740.

Os documentos exigidos são Certidão de Nascimento ou RG dos alunos (fotos dos dois lados do documento), fotos do comprovante de residência recente (máximo 60 dias), podendo ser conta da CPFL, água, telefone ou carteira de trabalho na folha que consta o registro, holerite e declaração de moradia (que os pais trabalham na fazenda); foto atual do aluno (deve ser tirada somente da criança, com um fundo claro, só do ombro para cima, sem boné), não pode ser foto da foto. A carteirinha será entregue direto no ônibus assim que estiver pronta.

Em São Carlos devem ser atendidos esse ano com o transporte rural 1.500 estudantes das escolas estaduais e municipais residentes em chácaras, fazendas e sítios da região rural da cidade.

Outras informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Educação pelo telefone (16) 3373-3222.

Fonte: Assessoria de imprensa

