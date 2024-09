inscrições estão abertas para palestras na área de Psicologia na UFScar

Crédito: Jcomp/Freepik

No dia 12 de setembro, quinta-feira, serão realizadas duas palestras, que integram uma série de atividades propostas ao longo do ano pela Semana de Psicologia (SemPsi) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). O objetivo é enriquecer o conhecimento e a prática dos profissionais e estudantes da área, abordando temas relevantes e atuais.

Com o tema "Sociedade e Universidade em debate", a programação tem duas palestras online: a primeira será apresentada por Heribaldo Maia com o tema "Freud e Marx: Encontro de gigantes na análise da sociedade"; em seguida, Gustavo Gaiofato ministra a palestra "Universidade como espaço de luta".

As palestras acontecem a partir das 18h30, com duração de uma hora para a exposição de cada um dos convidados; na sequência haverá 30 minutos para tirar dúvidas.

O evento é gratuito, aberto ao público interessado, e contará com a emissão de certificado, mediante a participação em ambas. As inscrições podem ser realizadas através do formulário online, disponível em https://bit.ly/4g9k9Pn, no qual constam mais informações sobre o evento. O link de acesso às palestras será enviado ao e-mail dos inscritos.

