Inscrições abertas para visita monitorada na Escola de Engenharia de São Carlos da USP

Como parte do Programa USP e as Profissões, a Escola de Engenharia de São Carlos (EESC-USP) promove nos dias 13 de junho e 8 de agosto de 2024 visitas monitoradas de estudantes do ensino médio e de cursinhos pré-vestibular.

O objetivo é contribuir com o processo de escolha da carreira profissional dos alunos, por meio de apresentações dos cursos de graduação oferecidos e de visitas presenciais aos espaços acadêmicos da Universidade.

As inscrições para a visita do dia 13/6 já estão abertas e devem ser feitas via formulário on-line. Considerando que a Escola de Engenharia tem cursos oferecidos na Área 1 e na Área 2 do campus (distantes 5km), o estudante tem a opção de participar tanto na parte da manhã quanto no período da tarde (nesse caso, preencherá dois formulários), dependendo da área de interesse.

Confira os horários e os links para inscrição:

Já para a visita do dia 8 de agosto, as inscrições estarão disponíveis a partir do dia 15 de julho, no Portal da EESC ou no site USP e as Profissões.

A EESC-USP oferece 10 cursos de graduação em Engenharia (ver abaixo), reconhecidos pela excelência na formação profissional. No total, são ofertadas 490 vagas por ano, distribuídas em diferentes formas de ingresso da Universidade (Fuvest, Enem, Provão Paulista etc.).

» Engenharia Aeronáutica

» Engenharia Ambiental

» Engenharia Civil

» Engenharia de Computação

» Engenharia de Materiais e Manufatura

» Engenharia de Produção

» Engenharia Elétrica - Eletrônica

» Engenharia Elétrica - Sistemas de Energia e Automação

» Engenharia Mecânica

» Engenharia Mecatrônica

