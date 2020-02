Inscrições abertas para o curso de Grafite

Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado

de São Paulo, informa que as inscrições para o curso de Grafite, com turmas manhã e tarde, continuam abertas das 8h30 às 16h30, na Casa do Trabalhador, localizada na avenida São Carlos, nº 1800, no Centro. As inscrições poderão ser feitas até o dia 28 de fevereiro.

Para participar do curso é necessário ter acima de 16 anos, levar no ato da inscrição CPF, RG, Carteira de Trabalho e Comprovante de Endereço, estar domiciliado no estado de São Paulo, ser alfabetizado e estar desempregado.

No curso de Grafite o aluno é preparado para organizar ideias por intermédio da linguagem de desenho, além de identificar técnicas de proporção e escala e características de diferentes materiais, como tintas, sprays, adesivos, papéis, dentre outros e proporcionar condições para que o aluno construa imagem em suportes de grandes formatos e elabore projetos de pintura mural.

