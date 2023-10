Inscrições abertas em concurso público para contratação de profissionais para o Hospital Universitário

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) lançou os editais normativos do concurso público nº 1/2023, com vagas para os 41 hospitais universitários federais vinculados à Rede, além da sede da instituição, em Brasília. Além das vagas previstas, o concurso tem por finalidade a formação de amplo cadastro reserva para diversos cargos e especialidades. No Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar), há vagas para as áreas médica e de enfermagem e cadastro reserva para outros diferentes setores do Hospital.

Para o presidente da Ebserh, Arthur Chioro, o reforço de pessoal é fundamental para a manutenção do trabalho de excelência da Rede Ebserh no sentido de apoiar o ensino, a pesquisa e inovação, ao mesmo tempo em que oferece assistência de qualidade à saúde. "Estamos integrados ao Sistema Único de Saúde e temos a responsabilidade de fazer mais e melhor para a sociedade que busca os nossos cuidados. Os futuros trabalhadores e trabalhadoras, aprovados neste concurso, terão oportunidade de seguir uma carreira importante do ponto de vista pessoal, mas também de contribuir para mudar positivamente a vida de milhares de pessoas", declarou Chioro.

Com abrangência nacional, o concurso disponibilizará as inscrições para seis microrregiões até as 23 horas do dia 30 de outubro. No ato da inscrição, o candidato poderá optar por uma determinada unidade hospitalar. As provas ocorrerão em um só dia em todos os estados brasileiros, incluindo capitais e cidades do interior onde se localizam os hospitais da Rede Ebserh. A previsão é que a prova seja aplicada no dia 17 de dezembro.

Uma importante novidade marca esse concurso nacional. Por meio de uma articulação com a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, foi estabelecida a reserva de 10% das vagas ofertadas a candidatos PCD (Pessoa com Deficiência), totalizando 70 vagas, enquanto a legislação prevê 5%. Ou seja, a Ebserh ofertará o dobro de vagas estabelecidas por lei. Além disso, será cumprida a reserva de 20% das vagas para candidatos PNP (Pessoas Negras ou Pardas).

É a maior ação de inclusão na história da Ebserh e, para garantir a isonomia, foi realizada uma sessão pública para sortear cargos/especialidades com previsão de uma ou duas vagas nos editais, ficando estabelecido para quais cargos e hospitais será destinado esse percentual de vagas PCD e PNP.A banca organizadora do certame é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) e a vigência será de um ano, prorrogável por igual período. Os detalhes podem ser conferidos nos editais, disponíveis no site da Ebserh (https://bit.ly/3PPLf1y).

HU-UFSCar

No HU-UFSCar, estão previstas 23 vagas para as áreas médica - Anestesiologia, Clínica Médica, Medicina do Trabalho, Medicina Intensiva, Pediatria, Psiquiatria - e de Enfermagem, além da formação do cadastro reserva para diversas áreas. O detalhamento das vagas está no edital, disponível no link (https://bit.ly/3PPLf1y).

