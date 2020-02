Incêndio criminoso danifica casa abandonada na Vila Elizabeth

Crédito: Maycon Maximino

Uma casa abandonada localizada na rua Miguel Giometti, na Vila Elizabeth pegou fogo na manhã desta quarta-feira, 12. Ninguém ficou ferido.

Segundo o São Carlos Agora apurou, a proprietária do imóvel teria se mudado há pouco mais de um ano e deixou a casa trancada. Mas com o passar dos meses, ocorreu acúmulo de entulho e mato alto, e algum desconhecido teria ateado fogo no imóvel.

Uma vizinha, pela manhã, avistou uma grande quantidade de fumaça no quintal da sua casa e acionou o Corpo de Bombeiros. Um auto bomba foi ao local e debelou as chamas.

