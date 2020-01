Incêndio consome carro na Vila São José; veja vídeo

Crédito: Maycon Maximino

Um Voyage preto foi destruído por um incêndio na manhã desta segunda-feira, 27, no cruzamento das ruas Jorge Assef com a José Lemes Marques, na Vila São José.

O proprietário disse ao São Carlos Agora que retornou de uma viagem neste domingo e deixou as malas com roupas no porta-malas e foi levar o neto até o Cidade Aracy.

No retorno para casa, quando dirigia normalmente o carro ouviu um barulho estranho e logo em seguida as chamas. Ele não teve tempo de retirar nada de dentro do Voyage.

Após sair, o veículo foi tomado pelas chamas e auto bombas do Corpo de Bombeiros foi acionado, mas nada pode fazer, a não ser conter as labaredas que por pouco não atinge a fiação elétrica.

Não foi registrada nenhuma vítima. Mas do carro restou somente a lataria.

