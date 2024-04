Imposto de Renda: Contribua com projetos da Santa Casa ao declarar

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Os contribuintes têm a oportunidade de direcionar parte do valor pago do imposto de renda para a Santa Casa de São Carlos. Essa destinação pode ser feita tanto por pessoas físicas quanto por empresas.

Para pessoas físicas, o limite máximo de doação é de 3% do imposto de renda. É importante lembrar que essa doação independe de haver valor a pagar ou restituir na sua declaração. Para pessoas jurídicas, o limite é de 1%. Os recursos provenientes dessas doações são utilizados para financiar projetos sociais da instituição, que incluem iniciativas voltadas para crianças e adolescentes.

Para fazer a destinação, no caso de pessoa física, é necessário acessar o sistema do “Programa de Declaração do Imposto sobre a Renda” da Receita Federal e optar pelo modelo completo. Posteriormente, na aba “Doações Diretamente na Declaração”, escolher o município de São Carlos. O valor da doação já será calculado automaticamente.

Essa ação não apenas auxilia no cumprimento das obrigações fiscais, mas também permite que os contribuintes contribuam para o fortalecimento e manutenção de uma instituição vital para a comunidade local.

A Gerente de Captação de Recursos, Ariellen Guimarães, destaca a importância vital das doações para a instituição. “As doações que recebemos permitem que realizemos melhorias em nossa infraestrutura, adquiramos equipamentos médicos de última geração e ofereçamos suporte a projetos sociais que beneficiam os mais necessitados. Cada doação, por menor que seja, tem um impacto significativo no hospital”, disse.

O Provedor Antônio Valério Morillas Júnior também enfatiza a importância crucial das doações para o desenvolvimento contínuo da Santa Casa. “Cada doação que recebemos não apenas fortalece nossa instituição, mas também nos permite alcançar novos patamares de excelência em nossa prestação de serviços médicos. Esses recursos nos capacitam a investir em tecnologia de ponta, aprimorar nossas instalações e expandir nosso alcance para atender às necessidades crescentes daqueles que dependem de nós em momentos de vulnerabilidade”, destacou.

COMO DOAR

Pessoa Física: Através da Declaração no sistema do “Programa de Declaração do Imposto sobre a Renda”, opte pelo modelo completo e, através da aba “Doações Diretamente na Declaração”, escolha o município de São Carlos. O valor da doação já será calculado automaticamente.

Após o pagamento, basta lançar na sua declaração anual de Imposto de Renda. Para mais informações, entre em contato com a Central de Captação de Recursos pelo telefone (16) 3509-1270 ou WhatsApp (16) 99230-9294."

