Imagens geradas na UFSCar estão na final de concurso de nanoarte

"Succulent plant type 2" é uma das imagens finalistas produzidas por Ricardo Tranquilin

Ricardo Tranquilin, pesquisador associado ao Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais (CDMF), está entre os finalistas do concurso NanoArtography 2024. A votação é aberta ao público e vai até amanhã (14/11) pelo Instagram.

O CDMF é um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) da FAPESP sediado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

O NanoArtography é um concurso internacional de imagens científicas que combina nanociência e arte. A competição recebe centenas de inscrições todos os anos. Pesquisadores de mais de 20 países enviam imagens de suas pesquisas para ilustrar o que estão estudando.

As três imagens microscópicas inscritas por Tranquilin foram geradas a partir de fosfato de cálcio. O pesquisador faz uma associação desse material, conhecido por apresentar diferentes formas e morfologias, com as plantas da família das suculentas.

As artes concorrentes estão no feed do perfil do concurso no Instagram. A que tiver mais curtidas, ganha.

O pesquisador do CDMF está concorrendo com as artes intituladas “Succulent plant type 1”, “Succulent plant type 2” e “Succulent plant type 3”.



