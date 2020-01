Iluminação precária causa medo em pessoas que praticam caminhada na Comendador Alfredo Maffei

Crédito: Marcos Escrivani

Leitores do São Carlos Agora que diariamente praticam caminhada na Avenida Comendador Alfredo Maffei entraram em contato na manhã desta terça-feira, 28, para reivindicar melhores condições na via expressa.

No trecho que vai da rua Riachuelo até próximo a rotatória do Cristo. O motivo: a iluminação precária.

Segundo os reclamantes que encaminharam fotos via WhatsApp o trecho da avenida fica um breu no período noturno e isso traz desconforto e falta de segurança para homens, mulheres e crianças que procuram manter qualidade de vida junto a pista de caminhada existente em toda a extensão da via expressa.

