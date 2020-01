Iluminação na Comendador Alfredo Maffei é restabelecida

Crédito: Divulgação

Uma publicação feita na noite de segunda-feira, 27, dando conta que um trecho da Avenida Comendador Alfredo Maffei estava na escuridão (na região do Sesc São Carlos), proporcionando sensação de insegurança às pessoas que praticam diariamente a caminhada, foi registrada por leitores do São Carlos Agora e divulgada no portal.

Já na noite de quarta-feira, 29, após publicação efetuada pelo SCA foram feitas as melhorias e a iluminação foi restabelecida, atendendo os reclamos das pessoas que procuram manter qualidade de vida.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também