Iguatemi São Carlos recebe quinta edição da feira “Books Lovers”

Crédito: Divulgação

Uma pesquisa realizada em 2017 pela Universidade de Stanford (EUA) comprova que a leitura faz bem ao cérebro e ajuda a aprimorar habilidades, tais como compreender, decifrar e sintetizar. Para fomentar ainda mais esse hábito entre os moradores de São Carlos e região, o Iguatemi sediará até o dia 31 de março, na praça de eventos do shopping, a quinta edição da Feira de livros Book Lovers.

Serão mais de 3 mil títulos de diferentes editoras, disponíveis com até 70% de desconto. Entre os destaques estão: O Pequeno Príncipe, O Diário de Anne Frank, Poliana, A Arte da Guerra, livros de culinária, romance, clássicos da literatura brasileira e mais de 500 títulos de HQ e Mangá dos selos Marvel, DC, Planeta Mangá, Star Wars, The Walking Dead e Turma da Mônica.

Para Renata Martins, gerente de marketing do Iguatemi São Carlos, o ato da leitura é uma das oportunidades mais acessíveis para o desenvolvimento pessoal e profissional de qualquer pessoa. “Por meio desse hábito as pessoas conseguem se desligar do mundo real, quebrar algumas fronteiras e descobrir novos universos sem sair do lugar. Por isso, o Iguatemi acredita que essa iniciativa proporcionará momentos únicos de cultura e diversão para todos.”

Serviço

5ª edição da Feira Books Lovers

Data: até o dia 31 de março

Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos, das 12h às 20h.

Local: Praça de eventos

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também