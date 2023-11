IFSP São Carlos publica edital para captação de demandas de projetos

IFSP São Carlos publicou edital para a captação de demandas de projetos de software a serem desenvolvidos de forma gratuita por alunos - Crédito: Divulgação

O IFSP São Carlos publicou um edital para a captação de demandas de projetos de software a serem desenvolvidos de forma gratuita por alunos dos cursos de Bacharelado em Engenharia de Software e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, sob supervisão de professores orientadores. A partir do edital, instituições públicas e organizações sem fins lucrativos que possuam demandas por sistemas de software com potencial de impactar positivamente a sociedade, mas que não tenham verba para custear o desenvolvimento, poderão se tornar parceiras do IFSP na criação dos sistemas.

As demandas cadastradas pela comunidade deverão envolver o desenvolvimento de um sistema de software, como página Web, sistema Web, aplicação para dispositivo móvel, desktop ou embarcado. Poderão ser submetidas propostas que envolvam a evolução de sistemas existentes, desde que esses possuam licença livre, código disponível e as atividades de desenvolvimento estejam alinhadas com os objetivos de ensino e conteúdos abordados nos cursos envolvidos no edital. As demandas recebidas serão avaliadas quanto à relevância social, abrangência, compatibilidade de nível técnico com o perfil dos alunos envolvidos no desenvolvimento, bem como a adequação ao tempo disponível para o desenvolvimento do projeto.

As propostas contempladas serão desenvolvidas no contexto de projetos de extensão curricularizados, solucionando demandas reais da sociedade e, ao mesmo tempo, proporcionando uma formação prática e integral aos alunos dos cursos do IFSP São Carlos.

Para mais informações sobre o edital, acesse: https://scl.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article/17-ultimas-noticias/2374-edital-n-36-2023-captacao-de-demandas-de-desenvolvimento-de-software-em-projetos-de-extensao-curricular.html.

Para conhecer os cursos superiores de Computação do IFSP São Carlos, acesse: Bacharelado em Engenharia de Software [inserir o link https://scl.ifsp.edu.br/index.php/cursos.html?id=1762:bacharelado-em-engenharia-de-software&catid=61] (4 anos, com ingresso no 1º semestre). Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas [inserir o link https://scl.ifsp.edu.br/index.php/cursos.html?id=116:curso-superior-de-tecnologia-em-analise-e-desenvolvimento-de-sistemas&catid=61] (3 anos, com ingresso no 2º semestre)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também