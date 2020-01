IFSP São Carlos abre processo seletivo para vagas remanescentes dos cursos técnicos de célula e qualidade

Crédito: Divulgação

O campus de São Carlos do IFSP receberá no dia 31, das 15h às 19h, inscrições para vagas remanescentes do Curso Técnico de Manutenção de Aeronaves com habilitação em Célula e Curso Técnico de Qualidade. São 13 vagas para o Curso de Célula e oito vagas para Qualidade. Os dois cursos tem duração de um ano e meio.

O curso Técnico de Manutenção em Aeronaves com habilitação em Célula ocorre no período da tarde e tem por objetivo formar profissionais aptos a seguirem a carreira de mecânico de manutenção aeronáutica, para em tempo certo aturem na área de manutenção de aeronaves com habilidades para serviços a serem realizados na célula (fuselagem) das aeronaves, podendo atuar também na gestão de documentação técnica e no apoio técnico aos serviços de manutenção aeronáutica.

Já o Curso Técnico de Qualidade tem aulas no período noturno e busca formar profissionais de nível médio capacitados a atuar nas áreas operacionais de organizações empresariais, ou de outra natureza, participando do planejamento, implantação, auditoria e controle de qualidade de produtos, serviços e processos, propondo e implementando ações normativas, corretivas e preventivas.

Para saber todas as informações deste processo seletivo, acesse https://scl.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article/17-noticias/781-atencao-nao-perca-esta-oportunidade-vagas-remanescentes-para-o-curso-tecnico-de-manutencao-de-aeronaves-com-habilitacao-em-celula-e-curso-tecnico-de-qualidade.html.

