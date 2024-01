IFSP oferece 120 vagas para cursos de graduação em São Carlos

IFSP campus São Carlos - Crédito: Divulgação

Os estudantes que participaram da edição 2023 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem concorrer a uma das 5.520 vagas de graduação oferecidas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) por meio do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu. Todos os 137 cursos oferecidos em 33 unidades distribuídas pelo estado são gratuitos. As inscrições devem ser realizadas entre 22 e 25 de janeiro.

O IFSP é o Instituto Federal com a maior oferta de vagas de graduação por meio do Sisu em todo o Brasil. Em São Carlos, são oferecidas 120 vagas. Confira:



Administração – Integral – 40 vagas

Engenharia Aeronáutica – Integral – 40 vagas

Engenharia de Software – Integral – 40 vagas

Para participar da seleção, o candidato não pode ter tirado zero na prova de redação do Enem. As inscrições devem ser realizadas de 22 a 25 de janeiro no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

No ato da inscrição, o candidato escolhe até duas opções de curso. Quem não for selecionado em nenhuma das opções ainda pode disputar uma das vagas por meio da lista de espera do Sisu.

Cronograma:

Inscrição: 22 a 25 de janeiro

Resultado: 30 de janeiro

Matrícula dos selecionados: 1 a 7 de fevereiro

Manifestação de interesse na lista de espera: 30 de janeiro a 7 de fevereiro

Novidade – Com o objetivo de beneficiar, sem distorções, os candidatos realmente demandantes de política compensatória para acesso ao ensino superior, o Sisu 2024 observa a nova Lei de Cotas. Assim, todos os candidatos inscritos no sistema serão classificados conforme o seu desempenho no Enem, primeiramente na modalidade de ampla concorrência. Em seguida, é prevista a reserva de vagas ofertadas pela Lei de Cotas e pelas políticas de ações afirmativas das instituições de ensino.

Para acompanhar todas as informações sobre as vagas oferecidas pelo IFSP, acesse IFSP 2024.1 - Sisu.

