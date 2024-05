ICMC São Carlos oferecerá nova edição de curso gratuito e online

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Estimular os educadores a descobrirem abordagens engajadoras e motivacionais para facilitar o processo de aprendizagem. Esse é o principal objetivo do curso Imersão em Gamificação na Educação, que terá uma segunda edição realizada de 3 a 16 de junho de forma assíncrona.

Aberto a todos os interessados e gratuito, o curso é totalmente online e será ministrado pela doutoranda Isabelle Melo do Nascimento, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. Durante as atividades, os participantes terão a oportunidade de compreender desde os fundamentos da gamificação na educação até estratégias personalizadas.

Para se inscrever, basta preencher, até dia 2 de junho, o formulário disponível neste link: https://eagle-edu.com.br/imersao-gamificacao. “É uma oportunidade para aquelas pessoas que não conseguiram participar da primeira edição do curso”, explica Isabelle.

A seguir, confira os tópicos que serão abordados durante as aulas:

Quando e como gamificar uma aula: introdução à gamificação na educação; definição de gamificação e sua aplicação na educação; importância do engajamento dos estudantes para o sucesso acadêmico; cenários em que devemos optar pela gamificação; implementação de exemplos de atividades e recursos de gamificação em sala de aula.

Gamificando sem uso de tecnologias digitais: introdução à gamificação desplugada; atividades de gamificação desplugada promovendo colaboração, competição saudável e motivação sem tecnologia digital (uso do UnplugGamify)

Personalizando a gamificação de acordo com as necessidades dos estudantes: entendimento das necessidades dos estudantes e perfis de aprendizagem; apresentação da gamificação personalizada (elementos, designs e estratégias); desenvolvimento de gamificação personalizada usando o sistema Eagle-edu.

