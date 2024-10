ICMC São Carlos abre inscrições para vaga de pós-doutorado

A bolsa de pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Matemática tem duração máxima de três anos - Crédito: Pexels

Fazer pós-doutorado em um dos programas de matemática mais tradicionais e melhor avaliados do Brasil costuma ser o sonho de muitos recém-doutores da área. Para atender a essa demanda, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, acaba de abrir as inscrições para uma vaga de pós-doutorado.

Para se inscrever nesta oportunidade, é preciso ter concluído o doutorado a menos de sete anos, ser brasileiro e preencher o formulário de inscrição até o dia 10 de novembro de 2024. O valor da bolsa é de R$ 5,2 mil mensais, com duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogada por até três anos, conforme o desempenho do bolsista e avaliação do programa. Além disso, há a possibilidade de realização de estágio no exterior.

Oferecida pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática (PPG-Mat) do ICMC, a bolsa faz parte do Programa Institucional de Pós-Doutorado (PIPD) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). O início das atividades está previsto para dezembro de 2024 ou janeiro de 2025, de acordo com a disponibilidade de quem for selecionado.

Os interessados devem submeter um projeto de pesquisa alinhado a uma das diversas linhas de investigação do PPG-Mat, que incluem áreas como álgebra, geometria, análise e topologia. O processo seletivo levará em consideração a formação acadêmica do candidato, a relevância do projeto proposto, bem como sua produção acadêmica e experiência de internacionalização. Para mais informações sobre as regras do processo seletivo, faça o download do edital neste link: https://icmc.usp.br/e/386be.

Diferenciais do Programa – Ao longo das mais de cinco décadas de existência, o PPG-Mat do ICMC alcançou crescimento e reconhecimento ímpares, sendo que, desde 2013, é classificado com nota máxima (7) pela Capes.

O programa tem, ainda, importante participação na formação de docentes e lideranças para diversas instituições de ensino e pesquisa em todo o Brasil. Em média, forma quase 7% da média nacional de doutores em matemática por ano, um dos indicativos mais expressivos de sua integração com a sociedade e, sendo responsável por importantes iniciativas para promover a internacionalização da pesquisa em matemática do país.

Outro diferencial do PPG-Mat é oferecer aos ingressantes a oportunidade de estudar e realizar suas pesquisas em São Carlos, uma cidade no interior do Estado de São Paulo conhecida como capital da tecnologia, que possui uma vida universitária muito dinâmica e variada. É possível, assim, conciliar uma ótima qualidade de vida, morando, por exemplo, a menos de 15 minutos de caminhada da Universidade (ou a menos de 5 minutos de carro) e ter acesso a todos os recursos e à infraestrutura oferecida pela USP.

