ICMC oferece duas bolsas na área de Gestão Acadêmica de Projetos de Pesquisa

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está com inscrições abertas para duas bolsas no Programa de Formação em Gestão Acadêmica de Projetos de Pesquisa. As vagas são para atuação na unidade EMBRAPII do ICMC e sem apoio a centros de pesquisa em engenharia e em projeto temático da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

As bolsas têm valor mensal bruto de R$ 8.479,20 e duração de 12 meses. Os candidatos deverão possuir título de doutor e conhecimentos intermediários em inglês, além de familiaridade com Computação, Matemática e Estatística. É conveniente experiência em gestão de projetos, organização de eventos e conhecimento em leis e programas de incentivos, como Lei do Bem e Lei de Informática.

As inscrições vão até dia 5 de agosto. Os interessados devem preencher o formulário de inscrição e anexar os documentos exigidos, como Currículo Lattes atualizado, diploma e histórico escolar do doutorado, além de uma carta de solicitação.

Para mais detalhes e acesso aos formulários de inscrição, clique nos links abaixo:

