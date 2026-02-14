ICMC abre vaga de pós-doutorado em projeto temático da FAPESP que une computação e saúde

Bolsa de pós-doutorado FAPESP vinculado ao projeto temático IHealth-MD -

Está aberta a chamada para uma bolsa de pós-doutorado vinculada ao projeto temático IHealth-MD – Gestão Inteligente de Dados Multimodais de Saúde para Tomada de Decisão em Cenários de Big Data, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). A pesquisa será desenvolvida no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

Voltada a candidatos com doutorado recente em Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Física Computacional ou áreas afins, a oportunidade se destina à atuação na interface entre ciência da computação e sistemas médicos. O projeto busca pesquisadores com perfil inovador, dispostos a contribuir para o avanço de soluções inteligentes voltadas à gestão e análise de grandes volumes de dados em saúde.

Segundo a professora do ICMC e pesquisadora responsável pelo projeto, Agma Traina, a ideia é que o(a) selecionado(a) atue no desenvolvimento de partes relevantes da pesquisa, apoiando alunos envolvidos e fazendo a ponte entre os pesquisadores principais. “O (a) pós-doutorando(a) irá atuar em pesquisas que o impulsionem em um aprendizado mais profundo e robusto nas áreas do projeto IHealth-MD. Ele(a) terá a oportunidade de interagir com a equipe multidisciplinar de pesquisas, envolvendo tanto o grupo no Brasil quanto no exterior”, explica.

As atividades serão desenvolvidas no Laboratório de Bases de Dados e Imagens (GBdI) do ICMC, que conta com infraestrutura consolidada e equipe multidisciplinar, com forte atuação na produção científica de alto impacto. O projeto será realizado em estreita colaboração com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP) e com o Instituto do Coração (InCor) da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP), fortalecendo a integração entre computação e saúde em um contexto de pesquisa translacional.

A professora Agma explica que a experiência também proporcionará ampla inserção internacional ao pesquisador selecionado. “O(a) pós-doutorando(a) também terá a possibilidade de interagir com os parceiros do projeto IHealth-MD no Brasil e também com instituições do exterior, nos Estados Unidos, Itália, França, Alemanha e Líbano. Consideramos que as perspectivas de aprendizado e de crescimento acadêmico são muito significativas”, destaca.

Os interessados devem enviar, até o dia 23 de fevereiro, um e-mail para a professora Agma Traina (ihealth-adm@icmc.usp.br), com o assunto “Inscrição para Pós-doutorado IHealth-MD”. No e-mail deve ser anexado currículo (preferencialmente Lattes), além de uma breve declaração de interesses (até uma página) descrevendo a experiência e a aderência ao projeto. Duas cartas de recomendação, redigidas por orientadores anteriores, devem ser enviadas diretamente pelos recomendadores.

A bolsa de pós-doutorado da FAPESP oferece o valor mensal de R$ 12.570,00, além de verba de contingência equivalente a 10% do valor anual da bolsa, destinada a despesas diretamente relacionadas à pesquisa. A duração é de 12 meses, com possibilidade de prorrogação. A oportunidade está aberta a candidatos de qualquer nacionalidade.

